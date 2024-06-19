Более 70 собак и их хозяев приняли участие в чемпионате по аджилити в Москве

Аджилити является дисциплиной дрессировки, в которой хозяева и их питомцы соревнуются в скоростном преодолении трассы с препятствиями. В чемпионате участвовали спортсмены с собаками разных размеров и пород. Среди них были как титулованные призеры соревнований высокого уровня, так и новички. Всего в мероприятии приняли участие свыше 70 спортивных пар более чем из 10 регионов страны и Белоруссии.

Соревнования длились с 10:00 до 19:00. Для удобства зрителей были установлены большие экраны, на которых показывали все происходящее. В кинологическом парке обустроили трибуны на 170 мест, всего чемпионат посетило порядка 300 человек.

