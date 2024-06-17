«Лето в Москве»: на Никитском бульваре проходит художественный марафон
Художественный марафон проходит в рамках масштабного фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» на Никитском бульваре в столице, здесь 2,5 тысячи молодых художников выставляют картины и арт-объекты, а также приглашают на творческие мастер-классы.
Занятия проходят в открытом арт-пространстве в рамках вернисажа и арт-маркета «Искусство рядом» от объединения «Выставочные залы Москвы». Участие в мастер-классах бесплатно, предварительной регистрации не требуется.
Так, 19 июня куратор проектов галереи «Здесь на Таганке» Арнольд Коробов проведет занятие по искусству коллажа. Днем позже состоится мастер-класс художницы Катерины Новоселовой по рисованию разными видами пастели на фактурной бумаге. Кроме того, на 21 июня запланирован акварельный пленэр, на 22 и 23 июня — игра в гигантские крестики-нолики.
На мастер-классе «Птичка моя» от галереи «Печатники» с преподавателем Ларисой Гореловой можно будет сделать кожаную брошку-птичку из заготовок, занятие состоится 24 июня. Уже 25 июня москвичей ждет занятие «Пенная вечеринка» — совместный проект галерей «Печатники» и «Загорье» с ведущей Екатериной Жданович по созданию твердой пены для ванны.
Мастер Анна Манылюк 27 июня проведет мастер-класс по созданию графической работы с элементами леттеринга — искусства рисования букв. Днем позже пройдет занятие по созданию диффузора с парфюмерной композицией для дома или офиса, его проведут Нвард Гегамян и Дарья Селянина.
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