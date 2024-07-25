Более 27 тысяч предметов продано на винтажном маркете на Чистопрудном бульваре
В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» на Чистопрудном бульваре уже два месяца работает винтажный маркет. За это время российские коллекционеры продали более 27 тысяч антикварных предметов, сообщили на официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина.
За время работы маркета были проданы антикварная мебель, посуда, пластинки, открытки и украшения. Среди самых интересных приобретений москвичей – латунный таз для варки варенья, дореволюционная рюмка-муха и редчайшая брошь ювелирного завода «Красная Пресня» со вставками из матового стекла.
Самой необычной проданной вещью среди посуды стала чашка, произведенная Кузнецовским фарфоровым заводом в 1920-е годы.
Коллекционер Марина Горобец-Легостаева отметила, что фарфора того периода осталось очень мало и вещь – очень редкая. Женщина подчеркнула, что расстаться с ней было очень сложно.
Другая участница винтажного маркета Евгения Высоцкая рассказала, что еще одной необычной проданной вещью стал таз для варки варенья XIX века. Также на маркете была куплена брошь фирмы «Трифари», которую изображали на рекламных плакатах компании в 1950-1960-х годах. Однако особенную ценность имеют отечественные винтажные украшения. Так, на маркете пользуется спросом продукция приволжской фабрики «Красная Пресня». Большинство ранних украшений этого производителя содержит вставки из художественного стекла.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru