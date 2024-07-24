На форуме-фестивале «Москва 2030» представят экспозицию «Город будущего»

Мультимедийную экспозицию «Город будущего» представят в рамках форума-фестиваля «Территория будущего в «Зарядье».

Посетители с помощью новейших технологий смогут оказаться в будущем и оценить, как изменится столица в 2030 году. Кроме того, они узнают о проектах, которые планируется реализовать в Москве в ближайшее время. Проект также представит примеры уже построенных спортивных, образовательных и медицинских кластеров, современного жилья, дорог, благоустроенных парков и набережных.

Экспозиция продемонстрирует и передовые технологии, применяемые в строительстве.

Гости выставки ознакомятся с программой комплексного развития территорий. Им также расскажут о создании комфортной городской среды. После этого посетители самостоятельно смогут попробовать создать город будущего с помощью нейросети.



В рамках форума-фестиваля «Город будущего» с 1 августа по 8 сентября на 30 площадках в Москве пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия. Проект позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет через несколько лет.

