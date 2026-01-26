Собянин: Почти 1,3 тыс. катков работает в Москве в этом году
Лыжные трассы общей протяженностью свыше 700 километров, почти 1300 катков, 231 ледяную горку и снежный городок открыли в Москве этой зимой. Об этом рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Так, в Южном административном округе работает 1,7-километровый каток на Царской набережной в музее-заповеднике «Коломенское» - один из самых протяженных катков с искусственным льдом в РФ. Здесь могут кататься более 2,5 тысячи человек одновременно. На юго-востоке столицы в парке 850-летия Москвы действует флагманская лыжная трасса длиной около 13 км - крупнейшая в мире в пределах города. В Центральном административном округе в олимпийском комплексе «Лужники» открыт мультимедийный каток площадью свыше 16 тысяч квадратных метров, где одновременно могут находиться до 3 тысяч человек.
На востоке столицы в парке «Сокольники» в ходе второго этапа благоустройства была обновлена площадка «Лед». Каток занимает более 5 тысяч кв. м, он оснащен динамической подсветкой по периметру и удобной инфраструктурой для гостей.
«Новинки этого зимнего сезона — каток в спорткластере на Кетчерской улице и круглогодичная спортивная площадка в парке у Святого озера. На последней разместились хоккейная коробка и многофункциональный павильон», — рассказал Собянин.
В свою очередь, в национальном парке «Лосиный Остров» открыли лыжные маршруты разной протяженности с пунктами проката и обогрева.
Главный каток страны расположился на ВДНХ на северо-востоке Москвы. В парке «Яуза» доступны катки, лыжные трассы и тюбинговые горки. У Ростокинского акведука обустроили самую большую в городе естественную горку более чем с 20 дорожками для спуска. В районе Бибирево появилась круглогодичная спортивная площадка нового формата с катком с искусственным льдом. Еще одна новая всесезонная спортивная площадка с катком открылась в Северном административном округе на Ангарской улице.
Любители лыж могут кататься в Химкинском лесопарке и парке усадьбы Михалково. В ландшафтном парке «Митино» доступен каток «Льдинка». При этом в Алешкинском лесу проложили освещенную лыжную трассу протяженностью 7,5 км.
В Западном административном округе на ул. 50 лет Октября обустроили круглогодичную площадку нового формата, на которой зимой действует каток. Лыжные трассы в зимнем лесу доступны в Тропаревском лесопарке. Самый известный горнолыжный комплекс столицы «Воробьевы горы» вновь открыли после масштабной модернизации. При этом в Северном Бутове заработали самые длинные в городе лыжные трассы «Альфа-Битца» (более 20 км) и «Поляны Бутово» (свыше 15 км). Кроме того, в Битцевском лесу на территории спорткомплекса «Севастопольский проспект» оборудовали горнолыжные склоны
В Троицком и Новомосковском административных округах появились места для катания на лыжах, коньках и ватрушках. На территории троицкой спортивно-оздоровительной базы «Лесная» проложили лыжную трассу с пятью дистанциями разной длины. В Щербинке и Коммунарке открыли круглогодичные спортивные площадки, площадь ледового поля - 800 кв. м. Кроме того, в Зеленограде доступны ледовые площадки с искусственным льдом у корпусов 403, 901, 1131, 2034 и у спорткомплекса «Орбита» на Озерной аллее. При этом у корпуса 165 обустроена новая круглогодичная площадка.
Самый большой каток площадью 1,5 тысячи кв. м с искусственным льдом работает на площади Юности. В прошлом зимнем сезоне здесь провели капитальный ремонт. В лесопарковой зоне 7-го микрорайона обустроили трассу для лыжных прогулок с искусственным оснежением длиной 3,7 км.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru