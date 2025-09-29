Более 180 тонн гумпомощи передал бойцам СВО оркестр «Русская филармония»
Музыканты, зрители и друзья симфонического оркестра «Русская филармония» с начала специальной военной операции собрали и передали 182 тонны гуманитарной помощи для бойцов. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.
Как отметила руководитель оркестра Гаянэ Шиладжян, для военных собирают сумки первой помощи, самое важное в которых – жгуты-турникеты.
«Однажды мы написали в социальных сетях, что в скором времени едем в госпиталь и готовы принять любую помощь. Тогда одна из пожилых зрительниц принесла десять жгутов-турникетов, и на каждом из них вручную была вышита надпись «Живи, сынок», – указала Шиладжян.
«Русская филармония» регулярно организует сборы гуманитарной помощи и передает воду и продукты, медикаменты, одежду, инструменты, ноутбуки, радиосистемы, противодроновые детекторы, радиомосты и спутниковые интернет-тарелки. Бойцам отправили даже робособаку, которая может передвигаться по заминированным полям. Несколько раз в год волонтеры закупают необходимые вещи для военных, упаковывают грузы, а в преддверии Нового года оркестр традиционно отправляет сладкие подарки детям.
Коллектив дает концерты в военных госпиталях Москвы, Наро-Фоминска, Красногорска, Химок, Дмитрова, Балашихи. В музыкальной программе звучат известные советские песни. При этом участники оркестра раздают раненым в военных госпиталях подарки. Артисты рассказывают об участии в сборе гумпомощи и готовности принять поддержку от неравнодушных. По словам руководителя «Русской филармонии», все транспортные расходы и перевозку инструментов покрывают заработанные коллективом средства, при этом для выступлений в госпиталях Шиладжян приобрела за свой счет звуковую систему.
За три года «Русская филармония» провела свыше 50 благотворительных концертов и выделила более 3 тысяч бесплатных билетов для военных и их семей на свои программы в Московском международном доме музыки, Государственном Кремлевском дворце, парке «Зарядье».
