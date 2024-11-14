Более 100 млн рублей на сайте «Миллион призов» перечислено для бойцов СВО

Пользователи сайта «Миллион призов» пожертвовали больше 100 миллионов рублей в поддержку участников военной операции на Украине и для мирных жителей, пострадавших от боевых действий на новых и приграничных территориях.

Сбор средств организован совместно с фондом «Народный фронт. Всё для победы!» и прочими благотворительными организациями. На перечисленные средства уже закупили более 50 квадрокоптеров, планируется приобрести технику и амуницию.

Более 65 млн рублей на сайте «Миллион призов» перечислено для бойцов СВО

Сделать взнос фондам на сайте «Миллион призов» можно, направив городские (зеленые) баллы или 1000 призовых (красных) баллов. Один балл равен одному рублю, а число переводов неограниченно. На какие именно нужды были потрачены средства можно узнать на сайте фонда «Народный фронт. Всё для победы!».



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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:БлаготворительностьСпецоперация

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