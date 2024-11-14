Более 100 млн рублей на сайте «Миллион призов» перечислено для бойцов СВО

Пользователи сайта «Миллион призов» пожертвовали больше 100 миллионов рублей в поддержку участников военной операции на Украине и для мирных жителей, пострадавших от боевых действий на новых и приграничных территориях.

Сбор средств организован совместно с фондом «Народный фронт. Всё для победы!» и прочими благотворительными организациями. На перечисленные средства уже закупили более 50 квадрокоптеров, планируется приобрести технику и амуницию.