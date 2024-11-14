Более 100 млн рублей на сайте «Миллион призов» перечислено для бойцов СВО
Пользователи сайта «Миллион призов» пожертвовали больше 100 миллионов рублей в поддержку участников военной операции на Украине и для мирных жителей, пострадавших от боевых действий на новых и приграничных территориях.
Сбор средств организован совместно с фондом «Народный фронт. Всё для победы!» и прочими благотворительными организациями. На перечисленные средства уже закупили более 50 квадрокоптеров, планируется приобрести технику и амуницию.
Сделать взнос фондам на сайте «Миллион призов» можно, направив городские (зеленые) баллы или 1000 призовых (красных) баллов. Один балл равен одному рублю, а число переводов неограниченно. На какие именно нужды были потрачены средства можно узнать на сайте фонда «Народный фронт. Всё для победы!».
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