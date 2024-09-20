Более 65 млн рублей на сайте «Миллион призов» перечислено для бойцов СВО

Жители Москвы перечислили более 65 миллионов рублей на поддержку бойцов спецоперации в рамках сбора на сайте «Миллион призов».

Сбор организован совместно с благотворительным фондом «Народный фронт. Всё для победы!». На сайте «Миллион призов» горожанам доступен перевод от 500 баллов городской программы лояльности, получаемых за участие в проектах «Активный гражданин», «Электронный дом», «Город заданий», «Город идей» и акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов».

«Всего за несколько дней москвичи, принявшие участие в голосовании по избранию депутатов в Московскую городскую думу и ставшие победителями акции “#ВыбираемВместе2024 — Москва”, перевели свои призовые баллы в благотворительный фонд “Народный фронт. Всё для победы!”», — сообщил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Помимо поддержки участников спецоперации средства также направляются на гуманитарную помощь мирным гражданам. На сайте программы «Миллион призов» продолжается сбор средств для семей, пострадавших в Курской области, в рамках которого москвичи уже пожертвовали более 21 миллиона рублей.

