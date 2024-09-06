Более 1 млн 800 тыс. москвичей проголосовали на выборах в Мосгордуму

Она уточнила, что по результатам на 20:00 всего выдано 1 млн 835 тысяч бюллетеней, из которых 60 тысяч 447 – бумажные. Она также привела данные по муниципальной кампании в восьми округах ТиНАО и в Куркино: было выдано 124 тысяч 737 бюллетеней, из них бумажных – 2 тысяч 99.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября. Избирателям доступно как онлайн голосование как на elec.mos.ru, так и очное на всех избирательных участках города, где есть терминалы. Также можно оставить свой голос при помощи бумажного бюллетеня.

