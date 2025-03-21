Благотворительный фестиваль с ярмаркой и мастер-классами пройдет в Москве

Гостей мероприятия, которое пройдёт на территории московского пространства «Хлебозавод №9», ждут три тематические зоны. Первая будет посвящена волонтерству, на второй можно будет познакомиться с социально ориентированными проектами и организациями города, а также поддержать приюты для животных.

Что касается третьей площадки, то здесь 12 апреля покажут фильм «Вызов», а также кукольный спектакль, световое и музыкальное шоу.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что также гостей фестиваля ждут встречи с экспертами, мастер-классы, интерактивы и ярмарка.

«На ней больше 20 НКО представят свои товары: игрушки, текстиль, посуду, свечи и сувениры», – заключила она.

Ранее Сергунина заявила, что в пространстве «АКИ.лаб» в Москве организуют встречи для представителей креативных индустрий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».