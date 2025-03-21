Благотворительный фестиваль с ярмаркой и мастер-классами пройдет в Москве
Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных», приуроченный ко Дню мецената и благотворителя, пройдёт в Москве 12–13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики столицы.
Гостей мероприятия, которое пройдёт на территории московского пространства «Хлебозавод №9», ждут три тематические зоны. Первая будет посвящена волонтерству, на второй можно будет познакомиться с социально ориентированными проектами и организациями города, а также поддержать приюты для животных.
Что касается третьей площадки, то здесь 12 апреля покажут фильм «Вызов», а также кукольный спектакль, световое и музыкальное шоу.
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что также гостей фестиваля ждут встречи с экспертами, мастер-классы, интерактивы и ярмарка.
«На ней больше 20 НКО представят свои товары: игрушки, текстиль, посуду, свечи и сувениры», – заключила она.
Ранее Сергунина заявила, что в пространстве «АКИ.лаб» в Москве организуют встречи для представителей креативных индустрий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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