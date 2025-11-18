Бесплатные тренировки по роллер-спорту и воркауту проходят в Москве

Бесплатные занятия по роллер-спорту и воркауту проходят в Москве, их проводят профессиональные инструкторы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента спорта столицы.

Тренировки по роллер-спорту организованы по понедельникам с 21:00 до 22:00 и по четвергам с 19:00 до 20:00 в многофункциональном спортивном комплексе «Формула воды» на ул. Ткацкая, д. 25, стр. 6.

«Принять участие могут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 44 лет», – отметили в департаменте.

При этом занятия по воркауту проходят в павильоне «Экстрим» стадиона «Авангард» на шоссе Энтузиастов, земельный участок №33/2. Мужчины и женщины 18-44 лет могут принять участие в тренировках по средам с 17:00 до 19:00 и по субботам с 19:30 до 21:30, юноши и девушки от 14 до 17 лет - по четвергам с 17:00 до 19:00.

Записаться в секции можно на портале «Московский спорт».

