Бесплатные тренировки по роллер-спорту и воркауту проходят в Москве
Бесплатные занятия по роллер-спорту и воркауту проходят в Москве, их проводят профессиональные инструкторы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента спорта столицы.
Тренировки по роллер-спорту организованы по понедельникам с 21:00 до 22:00 и по четвергам с 19:00 до 20:00 в многофункциональном спортивном комплексе «Формула воды» на ул. Ткацкая, д. 25, стр. 6.
«Принять участие могут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 44 лет», – отметили в департаменте.
При этом занятия по воркауту проходят в павильоне «Экстрим» стадиона «Авангард» на шоссе Энтузиастов, земельный участок №33/2. Мужчины и женщины 18-44 лет могут принять участие в тренировках по средам с 17:00 до 19:00 и по субботам с 19:30 до 21:30, юноши и девушки от 14 до 17 лет - по четвергам с 17:00 до 19:00.
Записаться в секции можно на портале «Московский спорт».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В каких случаях туристам вернут деньги при потере дней отдыха
- Ученый-биолог Масленников умер во время рабочей поездки в Китай
- Сергей Безруков возглавил рейтинг лучших российских актеров 2025 года
- ОАК передала два истребителя Су-57 зарубежному заказчику
- Повышение налогов приведет к закрытию 20% магазинов в торговых центрах
- Постоянные скитания: Михаил Барщевский описал трудности жизни частного театра
- Юрист Айвар: Сделки по продаже жилья нельзя признать невозвратными
- В Херсонской области задержали двух женщин за шпионаж
- Умер актер сериалов «Ищейка» и «Диверсант» Вячеслав Поляков
- В Тамбовской области обломки БПЛА упали на предприятии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru