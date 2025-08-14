Багреева: Закупки Москвы в регионах через Портал поставщиков составили 10 млрд рублей

Столичные заказчики заключили на Портале поставщиков контракты с региональными предпринимателями на 10 миллиардов рублей с января по июнь 2025 года, рассказала заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, объем сделок за первые шесть месяцев текущего года почти на треть превысил показатель того же периода прошлого года. Багреева отметила, что на Портале поставщиков контракты можно заключать дистанционно с помощью электронного документооборота и цифровой подписи.

«За первые шесть месяцев 2025 года московские заказчики заключили на Портале поставщиков более 34 тысяч контрактов с предпринимателями из регионов на сумму 10 миллиардов рублей. Объем закупок вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее востребованными были строительные и хозяйственные товары, услуги по техническому обслуживанию и ремонту, информационно-технологическая продукция и электроника, медицинские изделия. По этим категориям заключены контракты на 8,8 миллиарда рублей, что составляет 88% от общего объема заключенных с регионами сделок», – отметила Багреева.

Глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, в свою очередь, отметил, что основными регионами-поставщиками Москвы за первые шесть месяцев этого года стали Московская и Тюменская области, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург. «С ними провели 82 процента сделок от общего числа заключенных контрактов на сумму 8,2 миллиарда рублей», – отметил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за первое полугодие 2025 года на Портале поставщиков провели закупки на сумму почти 58 миллиардов рублей.

