Багреева: За 9 месяцев столичные заказчики провели 3 тысячи совместных закупок

Заказчики из Москвы на Портале поставщиков провели за девять месяцев 2025 года три тысячи совместных закупок на 1,7 миллиарда рублей. Об этом сообщила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она отметила, что совместные котировочные сессии позволяют заказчикам объединяться при закупках товаров одной категории внутри своего региона, таким образом, формируются более крупные заявки, которые привлекают больше поставщиков, что способствует повышению конкуренции.

«За девять месяцев этого года столичные учреждения провели на портале поставщиков три тысячи совместных закупок на 1,7 миллиарда рублей, что на 44 процента превышает объем за тот же период прошлого года. В среднем в одной совместной закупке участвовали четыре организации. Такой формат позволил городским заказчикам сэкономить 607,6 миллиона рублей — на 74 процента больше, чем за девять месяцев прошлого года», – уточнила заместитель мэра.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал, что наибольшую долю в объеме совместных закупок столичных учреждений в этом году составляют строительные и хозяйственные товары.

«За девять месяцев их приобрели на 378,4 и 155 миллионов рублей соответственно», – добавил Пуртов.

Ежедневно на портале поставщиков заключается около 1,5 тысячи контрактов, а перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,2 миллиона наименований.

