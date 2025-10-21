Багреева: За 9 месяцев на Портале поставщиков провели 140 тысяч котировочных сессий

С января по сентября 2025 года на столичном сервисе «Портал поставщиков» завершилось более 140 тысяч котировочных сессией. Общая экономия по сравнению с начальными ценами на мини-торгах составила свыше шести миллиардов рублей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Котировочные сессии — эффективный инструмент, который помогает госзаказчикам экономить бюджетные средства. За три квартала 2025 года на портале поставщиков успешно провели 140,7 тысячи котировочных сессий. Их общий объем достиг почти 48 миллиардов рублей, на 26% превысив показатель аналогичного периода 2024-го», — указал она.

По словам Багреевой, государственные и муниципальные заказчики смогли сохранить дополнительные 6,1 миллиарда рублей благодаря аукционам. Они позволили снижать цену в среднем на 14%, добавила вице-мэр.

Котировочная сессия — это особый формат торгов, на которых московские заказчики могут приобрести товары до пяти миллионов рублей или услуги и работы до трех миллионов. Такие аукционы продолжаются три, шесть или 24 часа. За это время поставщики торгуются, чтобы предложить наиболее выгодную цену для сделки.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов указал, что такая система позволяет расширить рынок сбыта поставщикам. Наибольшая доля контрактов пришлась на представителей Московского региона и Санкт-Петербурга, а суммарный объем их сделок превысил 22 миллиарда рублей и составил 57% от общего рынка, подчеркнул он.

Портал поставщиков был создан в столице в 2013 году. Столичный сервис позволяет автоматизировать закупки небольшого объема. Каталог возможных услуг и товаров превышает 3,2 миллиона уникальных наименований.

