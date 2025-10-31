Багреева: За 9 месяцев Москва реализовала на аукционах 985 нежилых помещений

В Москве на торгах в 2025 году было реализовано почти тысяча нежилых помещений общей площадью более 180 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



«За девять месяцев этого года город реализовал на аукционах 985 нежилых помещений общей площадью 182,7 тысячи квадратных метров. Наибольшей популярностью в январе – сентябре 2025 года пользовались объекты в Восточном административном округе: там реализовали 150 помещений. В Центральном округе реализовано 140 объектов, в Западном – 136, в Северном – 126, в Северо-Восточном – 106. Большинство из них имеет свободное назначение и подходит для организации или развития практически любых видов бизнеса», – уточнила заместитель мэра.



В настоящее время вся процедура участия в городских торгах в столице проходит дистанционно, а витриной объектов, выставляемых на торги, выступает Инвестиционный портал Москвы.



Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал, что в подборе помещений пользователям портала помогает специальная инвестиционная карта.



По его словам, она позволяет быстро найти площадку для бизнеса в соответствии с требованиями к расположению, метражу и другими.



«Статистика показывает, что особенно востребованы у предпринимателей помещения на первых этажах. За январь — сентябрь 2025 года было реализовано 576 таких лотов — 58 процентов от общего числа. Спросом также пользуются помещения в подвалах: 226 объектов уже нашли своих владельцев. Еще 64 ушедших с торгов помещения занимают сразу несколько этажей», – отметил Пуртов.



Для участия в торгах необходимы регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

