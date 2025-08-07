Багреева: За 6 месяцев столичные заказчики провели более 2 тысяч совместных закупок

Число совместных закупок, которые провели столичные заказчики на Портале поставщиков, с января по июнь 2025 года превысило 2 тысячи на общую сумму в 1,2 миллиарда рублей, что на 35% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По её словам, это позволило учреждениям города сэкономить почти полмиллиарда рублей.

«Формат совместных котировочных сессий на Портале поставщиков позволяет заказчикам присоединяться к закупкам, которые инициируют другие учреждения того же региона. Крупные закупки привлекают больше поставщиков, это способствует повышению конкуренции между ними и позволяет экономить бюджетные средства», – пояснила Багреева.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, в свою очередь, отметил, что наибольшая доля в объеме совместных закупок – 309,2 миллиона рублей – пришлась на строительные товары. На втором месте разместились хозяйственные товары и бытовая техника – их закупили на 123,8 миллиона рублей. Замыкают тройку лидеров бумага и канцелярские товары, объем закупок которых составил 96 миллионов рублей.

Ранее мер столицы Сергей Собянин сообщил, что с января по июнь 2025 года на Портале поставщиков провели закупки на сумму почти 58 миллиардов рублей.

