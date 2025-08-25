Багреева: За 10 лет в «Школе юного инвестора» приняли участие более 27 тысяч учеников
Столичному образовательному проекту «Школа юного инвестора», обучающему основам предпринимательства московских школьников, исполнилось в августе 10 лет. В нем приняли участие более 27 тысяч учащихся, заявила заммэра столицы, глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Московская "Школа юного инвестора" – это масштабный образовательный проект для детей в возрасте от 10 до 15 лет, который в игровой форме знакомит учащихся с основами предпринимательства и ролью конкуренции в экономической жизни города», — сказала Багреева, добавив, что полученный школьниками опыт поможет им в будущем, если они захотят открыть свое дело.
На занятиях в «Школе юного инвестора» рассказывают о ключевых принципах конкурентных отношений, управлении финансами и инвестициях, затем во время бизнес-игры ученики отрабатывают полученные навыки на практике: принимают участие в тендере, борются на аукционе за акции компании или коммерческое помещение, составляют бизнес-план для предприятия и многое другое.
По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, сейчас проект популярен в московских школах, каждый год в его рамках проходят обучение более 4000 детей. Во время часовой защиты учебных проектов они принимают важные стратегические и маркетинговые решения, узнают больше об инвестициях и их роли в развитии бизнеса. Каждый школьник по итогам сессии получает брендированные подарки и именной сертификат.
«В первом полугодии 2025 года более 1500 человек окончили "Школу юного инвестора", а в сентябре стартует новый сезон образовательного проекта, в котором примут участие порядка 3000 школьников», — добавил он.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Работодатели поделились, как получить востребованную профессию
- Два украинских БПЛА сбили в Курской области
- Из-за тайфуна в Китае около 600 россиян не могут вылететь на родину
- Генпрокуратура признала нежелательной НПО International Baccalaureate
- Тройной удар по «Дружбе»: К чему приведёт конфликт Венгрии и Украины
- Посол КНР: Лидеры ШОС обсудят торговлю, инновации и безопасность
- В Донецке 10,9 тысячи абонентов остались без электричества
- Пропавших на Итурупе туристов нашли живыми
- За ночь над Россией сбили 21 украинский БПЛА
- В Красноярске фейерверк попал в толпу, пострадала женщина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru