Багреева: За 10 лет в «Школе юного инвестора» приняли участие более 27 тысяч учеников

Столичному образовательному проекту «Школа юного инвестора», обучающему основам предпринимательства московских школьников, исполнилось в августе 10 лет. В нем приняли участие более 27 тысяч учащихся, заявила заммэра столицы, глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.



«Московская "Школа юного инвестора" – это масштабный образовательный проект для детей в возрасте от 10 до 15 лет, который в игровой форме знакомит учащихся с основами предпринимательства и ролью конкуренции в экономической жизни города», — сказала Багреева, добавив, что полученный школьниками опыт поможет им в будущем, если они захотят открыть свое дело.



На занятиях в «Школе юного инвестора» рассказывают о ключевых принципах конкурентных отношений, управлении финансами и инвестициях, затем во время бизнес-игры ученики отрабатывают полученные навыки на практике: принимают участие в тендере, борются на аукционе за акции компании или коммерческое помещение, составляют бизнес-план для предприятия и многое другое.



По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, сейчас проект популярен в московских школах, каждый год в его рамках проходят обучение более 4000 детей. Во время часовой защиты учебных проектов они принимают важные стратегические и маркетинговые решения, узнают больше об инвестициях и их роли в развитии бизнеса. Каждый школьник по итогам сессии получает брендированные подарки и именной сертификат.

«В первом полугодии 2025 года более 1500 человек окончили "Школу юного инвестора", а в сентябре стартует новый сезон образовательного проекта, в котором примут участие порядка 3000 школьников», — добавил он.

