Багреева: За 10 лет Москва реализовала на аукционах 96 тысячи объектов недвижимости
За 10 лет в земельно-имущественных торгах в Москве приняли участие более 550 тысяч человек. При этом на торгах реализовали около 96 тысяч объектов недвижимости, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Предпринимателей, как правило, интересуют помещения и отдельно стоящие здания, в которых можно открыть магазины, организации сферы услуг, образовательные и спортивные центры, а также другие виды бизнеса. Популярны у них и нестационарные торговые объекты, в которых размещают кафетерии, пункты продажи готовой еды и напитков, проката спортивного инвентаря», – сообщила она.
По ее словам, среди граждан наиболее востребованы квартиры, машино-места и земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.
Как уточнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, городские торги проходят онлайн. Информация об объектах, которые выставляют на торгах, доступна на Инвестиционном портале Москвы. Ознакомиться с документами и фотографиями можно в разделе «Торги Москвы». Покупателям доступен и трехмерный тур по объекту.
«В 2025 году на торгах было реализовано почти в полтора раза больше объектов, чем 10 лет назад, а количество участников выросло втрое», – также заметил Пуртов.
Принять участие в торгах можно после регистрации на электронной площадке «Росэлторг» и получения усиленной квалифицированной электронной подписи.
Эта и другая информация об экономике Москвы - в официальном канале Комплекса экономической политике в мессенджере МАХ.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru