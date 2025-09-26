Багреева: Во втором квартале доля свободных офисных площадей в Москве составила 5%

В столице в условиях стабилизации спроса на рынке офисной недвижимости и ограниченного предложения начался переход к фазе устойчивого равновесия. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



«С 2023 года в столице наблюдается сокращение свободных площадей на фоне высокой деловой активности. Однако по итогам второго квартала 2025 года мы видим, что доля свободных офисных площадей в Москве стабилизировалась на низком уровне – она составила 5%, сократившись всего на 1,1 процентного пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года: в сегменте класса A вакантность уменьшилась на 1,4 процентного пункта, в сегменте B – на 0,7 процентного пункта», – уточнила Багреева.



Она также отметила, что по прогнозам аналитиков, к концу года доля свободных офисов в Москве не превысит 4,9%, что говорит о тенденции к стабилизации рынка. Багреева пояснила, что ситуация объясняется завершением волны оптимизации площадей со стороны арендаторов.



Стабилизировался и рост арендных ставок в столице. В среднем показатель вырос лишь на 2% по сравнению с первым кварталом и составил 29,2 тысячи рублей за квадратный метр. К концу 2025-го ожидается ввод до 600 тысяч квадратных метров, в основном под конкретных заказчиков.



Объем договоров покупки и аренды офисных площадей классов А и B по итогам первого полугодия составил 0,7 миллиона квадратных метров – на 15% меньше, чем годом ранее, что связано, в первую очередь, с высокой базой прошлого года. В текущем году активность распределяется более равномерно по отраслям, около 57% объема сделок приходится на ИТ и телекоммуникации, профессиональные услуги, добычу и производство. Это также свидетельствует о стабилизации рынка.



Глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков заявил, что объемы строительства офисной недвижимости в Москве демонстрируют положительную динамику, что свидетельствует о сохранении благоприятного инвестиционного климата в столице.



По его словам, за шесть месяцев 2025 года Мосгосстройнадзор оформил 22 разрешения, позволяющих возвести объекты деловой инфраструктуры общей площадью почти 556 тысяч квадратных метров.

