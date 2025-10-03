Багреева: В январе-июле объем онлайн торговли в Москве составил 1,1 трлн рублей
В Москве по итогам первых семи месяцев 2025 года оборот онлайн-торговли составил 1,1 триллиона рублей, превысив на 17% показатель за тот же период 2024 года в сопоставимых ценах. Об этом сообщила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Москва Мария Багреева. Тем самым, по её словам, в столице продолжается увеличение потребительского спроса в сегменте онлайн-продаж, что стимулирует дальнейшее развитие инфраструктуры магазинов и маркетплейсов и расширение сервисов доставки.
«За семь месяцев этого года объем онлайн-продаж в Москве достиг 1,1 триллиона рублей, что в сопоставимых ценах почти на 17% больше, чем годом ранее. Доля электронной коммерции в общем обороте торговли Москвы составляет 24,5% – это на 3,9 процентного пункта выше, чем было в конце июля прошлого года», – отметила заместитель мэра.
Она также рассказала, что росту электронной коммерции также способствует активное внедрение инструментов финтеха: технологии ИИ помогают точнее анализировать предпочтения покупателей и улучшать качество обслуживания. Багреева подчеркнула, что онлайн-торговля формирует новые возможности для предпринимательства, стимулирует цифровую трансформацию бизнеса и улучшает доступность широкого ассортимента товаров для жителей города.
Около 30% объема онлайн-торговли приходится на продовольственный сектор – его оборот за год вырос на 33,6% до 309,6 млрд рублей, а доля в структуре интернет-продаж увеличилась на 5 процентных пунктов. Кроме того, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в тройку лидеров онлайн-торговли по объему вошли сектор мебели и товаров для дома с ростом 34,8%, а также сектор одежды и обуви, оборот которого вырос на 20,3%.
Также высокий рост показали цифровые товары (онлайн-подписки, приложения, игры, музыка, обучающие курсы, электронные книги) и интернет-магазины ювелирных изделий и часов.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru