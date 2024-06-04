Багреева: В столице отмечен рост спроса на офисную недвижимость

С начала года 2024 года во всех сегментах офисной недвижимости Москвы сократилась доля вакантных площадей благодаря увеличению спроса со стороны бизнеса, заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Повышенный спрос стимулирует арендаторов увеличивать плату за помещения в наиболее востребованных объектах. Так, арендные ставки на офисы высшей категории выросли за год на 0,9 процента, на недвижимость класса В — на 12 процентов. К концу года ожидается стабилизация ставок в классе В, в том числе за счет появления новых объектов.

В свою очередь глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что за первый квартал 2024 года в столице построили четыре офисных здания площадью 65,1 тысячи квадратных метров.

«Это более чем в восемь раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда были возведены два офисных здания площадью 7,9 тысячи квадратных метров», — сказал он.

Однако существенные объемы нового строительства не приведут к сильному росту свободных помещений, поскольку основная часть объектов продается еще на этапе их возведения. На данный момент уже реализовано около 70% площадей офисной недвижимости, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

