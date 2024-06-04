Багреева: В столице отмечен рост спроса на офисную недвижимость
С начала года 2024 года во всех сегментах офисной недвижимости Москвы сократилась доля вакантных площадей благодаря увеличению спроса со стороны бизнеса, заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Повышенный спрос стимулирует арендаторов увеличивать плату за помещения в наиболее востребованных объектах. Так, арендные ставки на офисы высшей категории выросли за год на 0,9 процента, на недвижимость класса В — на 12 процентов. К концу года ожидается стабилизация ставок в классе В, в том числе за счет появления новых объектов.
В свою очередь глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что за первый квартал 2024 года в столице построили четыре офисных здания площадью 65,1 тысячи квадратных метров.
«Это более чем в восемь раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда были возведены два офисных здания площадью 7,9 тысячи квадратных метров», — сказал он.
Однако существенные объемы нового строительства не приведут к сильному росту свободных помещений, поскольку основная часть объектов продается еще на этапе их возведения. На данный момент уже реализовано около 70% площадей офисной недвижимости, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Победителем Первого фестиваля молодого кино «Новое движение» стал фильм «Эра»
- В Донецке два человека пострадали из-за сброса боеприпаса на автомобиль
- Четыре крупных российских банка начали объединять данные о счетах клиентов
- СМИ: Муж Блиновской вернулся в воинскую часть после подачи заявления о банкротстве
- В Приморье эвакуировали поезд «Москва–Владивосток» после сообщения о минировании
- У охранявшей «Крокус» компании отозвали лицензию
- Марочко: ВСУ попытались пойти в контрнаступление на сватовско-кременском направлении
- Следком начал доследственную проверку Макаревича по делу о призывах к экстремизму
- ПВО уничтожила украинский дрон над Белгородской областью
- Генпрокуратура потребовала передать государству велотрек с Олимпиады-80
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru