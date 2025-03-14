Багреева: В Реестр апартаментов для получения налоговой льготы добавили 7 зданий

Ещё семь новых зданий в столице включены в Реестр апартаментов. Собственники этих помещений, получат льготу по налогу на имущество физических лиц. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента по экономической политике и развитию города Мария Багреева.

Она уточнила, что соответствующее решение принято на заседании президиума правительства Москвы.

В настоящее время всего в Реестре апартаментов - 47 московских зданий.

Апартаменты являются нежилыми помещениями, поэтому ставки налога на имущество физических лиц по ним выше, чем по квартирам. Так, ставки по квартирам составляют 0,1–0,3 процента, на апартаменты в обычном случае – 0,5 процента от кадастровой стоимости, а на апартаменты, которые расположены в зданиях Перечня торгово-офисной недвижимости, – 1,5 процента.

«С 2015 года для выравнивания налоговой нагрузки для апартаментов, включенных в Перечень торгово-офисной недвижимости, до уровня апартаментов, которые в него не входят, в Москве предусмотрена льгота, снижающая налоговую ставку с 1,5 до 0,5 процента», – подчеркнула Багреева.

Льготой смогут воспользоваться только те собственники апартаментов, у которых площадь помещений не более 300 квадратных метров, а их кадастровая стоимость – не менее 100 тысяч рублей за квадратный метр. Правительство Москвы ежегодно пересматривает Реестр апартаментов, в который включаются здания с апартаментами, отвечающими указанным критериям.

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ФОТО: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

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