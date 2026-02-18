Багреева: В проекте «Производительность труда» в Москве участвуют 344 субъекта МСП
Столичный малый и средний бизнес активно вовлечен в федеральный проект «Производительность труда» с 2022года: к нему присоединились 344московских МСП, что составляет около 60% от всех городских участников, рассказала замэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Субъекты МСП имеют большие резервы для роста производительности труда. Участие в федеральном проекте дает им возможность повысить эффективность работы за счет поиска внутренних резервов и внедрить современные управленческие практики, которые позволят бизнесу расти на качественно новом уровне. За четыре года к проекту «Производительность труда» присоединились 344 столичных представителя малого и среднего предпринимательства, из которых 311 уже завершили внедрение бережливых технологий при участии экспертов Правительства Москвы», — отметила Багреева.
По ее словам, выработка на человека выросла в среднем на 53%, время процессов и объем незавершенного производства сократились на треть, а совокупный экономический эффект превысил 7,5миллиарда рублей — половину от общего результата всех участников проекта.
Большинство участников федпроекта (65%) представляют обрабатывающую отрасль, 12% относятся к торговле, по 5% — к туризму и строительству. Для предпринимателей, которые не могут присоединиться к федеральному проекту, Москва запустила образовательные программы «Свое дело: новый уровень» и «Свое дело: новый уровень ПРО». Сейчас обучение проходят почти 600 предпринимателей.
В 2022-2024годах в Москве реализовывался нацпроект «Производительность труда» за счет городского бюджета. С 2025года работа продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, всего участниками стали 535 столичных предприятий. Подать заявку на участие можно на сайте АНО «Мосстратегия».
Эта и другая информация об экономике Москвы - в официальном канале Комплекса экономической политике в мессенджере МАХ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Задержана министр культуры Башкирии
- Захарова: Украина точечно совершает теракты против детей
- Ватикан не будет участвовать в Совете мира
- Теннисист Рублев вышел во второй круг турнира в Дохе
- Заседание суда по делу Мадуро перенесли на 26 марта
- «Мединский и Зятькофф»: Первый день переговоров в Женеве принес тупик, прогресс и раскол
- Швыдкой назвал невозможной культурную жизнь Европы без русских артистов
- Huawei зарегистрировала два товарных знака в РФ
- Уиткофф заявил о существенном прогрессе в переговорах по Украине
- ПВО за ночь сбила над Россией 43 украинских дрона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru