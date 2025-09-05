Багреева: В первом полугодии оборот химических производств вырос почти на 37%
Московские химические производства добились оборота в 201,3 миллиарда рублей в первом полугодии 2025 года, что на 36,6 % выше, в сопоставимых ценах, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Столичное химическое производство — динамично развивающийся сектор промышленности. Рост показывают как отрасли, ориентированные на выпуск потребительских товаров – косметики, бытовой химии, так и производители продукции, востребованной в строительстве, медицине и фармацевтике, автопроме. По итогам первого полугодия 2025 года эти предприятия заработали 201,3 миллиарда рублей, почти на 37 процентов превысив показатели января – июня 2024 года», — поделилась она.
По ее словам, московская химическая промышленность обеспечивает 5,5% от оборота всей обрабатывающей индустрии столицы без учета нефтегазового сектора и 5% от общего оборота всей отрасли в России.
Больше всего принесли производители бытовой химии, косметики и парфюмерии — их оборот достиг 73,2 миллиарда рублей. Еще 72,6 миллиардов пришлось на бизнес, который выпускает необходимое сырье для промышленных и медицинских изделий, включая красители, каучук и пластмассы. Нарастили свою долю производители лакокрасочных материалов — в 3,5 раза за год до показателя в 29 миллиардов рублей.
Основа для динамичного развития химотрасли в Москве — это малые предприятия, которые обеспечивают почти половину всего оборота (48%). Он составил 96,4 миллиарда рублей в первом полугодии 2025-го года. Крупные и средние компании также нарастили свою долю почти на 10% и обеспечили выручку в 105 миллиардов рублей.
Столица обеспечивает комплексную поддержку промышленности и бизнес в городе. Бизнесменам доступны льготные кредиты и ставки аренды при постройке новых производств, а также дополнительные налоговые статусы, которые помогают снизить ставку. Развитая технологическая база и крупные научные кластеры позволяют Москве укреплять позиции своего химического производства как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин предложил расширить дальневосточную и арктическую ипотеку
- Путин назвал условие для возобновления экономической работы с США
- В Липецкой области обломки БПЛА повредили два дома
- Путин заявил о сокращении уровня бедности в России до 7,2%
- Трамп провел «горячий разговор» с европейскими лидерами по Украине
- СМИ: США помогли разработать план развертывания европейских войск на Украине
- Путин предложил запустить на Дальнем Востоке и в Арктике особый режим для бизнеса
- Над регионами России уничтожили 92 украинских беспилотника
- Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров, а не для капитуляции
- Байдену сделали операцию по удалению раковых клеток кожи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru