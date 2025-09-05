Багреева: В первом полугодии оборот химических производств вырос почти на 37%

Московские химические производства добились оборота в 201,3 миллиарда рублей в первом полугодии 2025 года, что на 36,6 % выше, в сопоставимых ценах, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Столичное химическое производство — динамично развивающийся сектор промышленности. Рост показывают как отрасли, ориентированные на выпуск потребительских товаров – косметики, бытовой химии, так и производители продукции, востребованной в строительстве, медицине и фармацевтике, автопроме. По итогам первого полугодия 2025 года эти предприятия заработали 201,3 миллиарда рублей, почти на 37 процентов превысив показатели января – июня 2024 года», — поделилась она.

По ее словам, московская химическая промышленность обеспечивает 5,5% от оборота всей обрабатывающей индустрии столицы без учета нефтегазового сектора и 5% от общего оборота всей отрасли в России.

Больше всего принесли производители бытовой химии, косметики и парфюмерии — их оборот достиг 73,2 миллиарда рублей. Еще 72,6 миллиардов пришлось на бизнес, который выпускает необходимое сырье для промышленных и медицинских изделий, включая красители, каучук и пластмассы. Нарастили свою долю производители лакокрасочных материалов — в 3,5 раза за год до показателя в 29 миллиардов рублей.

Основа для динамичного развития химотрасли в Москве — это малые предприятия, которые обеспечивают почти половину всего оборота (48%). Он составил 96,4 миллиарда рублей в первом полугодии 2025-го года. Крупные и средние компании также нарастили свою долю почти на 10% и обеспечили выручку в 105 миллиардов рублей.

Столица обеспечивает комплексную поддержку промышленности и бизнес в городе. Бизнесменам доступны льготные кредиты и ставки аренды при постройке новых производств, а также дополнительные налоговые статусы, которые помогают снизить ставку. Развитая технологическая база и крупные научные кластеры позволяют Москве укреплять позиции своего химического производства как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

