Багреева: В Белую книгу ФАС России вошли 10 проконкурентных практик Москвы

В Белую книгу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) были включены 10 столичных проконкурентных практик, которые продемонстрировали при формировании благоприятной конкурентной среды высокую эффективность. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.



«Белая книга ФАС ежегодно публикует наиболее эффективные решения региональных властей, направленные на поддержку и развитие конкуренции. Из 61 практики, которые были внесены в Белую книгу по итогам прошлого года, 10 – московские. Столица активно внедряет в экономику города инструменты, способствующие созданию благоприятной конкурентной среды, развитию промышленности и предпринимательства. В частности, в качестве одной из практик в книгу были включены сразу пять сервисов и функциональных решений, внедренных на Портале поставщиков. Среди них — совместные котировочные сессии, позволяющие московским заказчикам объединяться для организации идентичных закупок, и «Школа поставщика», которая помогает новым пользователям начать работу на портале», — добавила Багреева.



Совместные котировочные сессии на столичном Портале поставщиков дают заказчикам возможность присоединяться к закупкам, инициируемым другими компаниями из их региона. Кроме того, новые пользователи могут познакомиться с популярными инструментами и пройти бесплатные обучающие курсы благодаря сервису «Школа поставщика».



По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, в Белой книге указаны такие инструменты портала поставщиков, как сервис машинного анализа документов технического задания, интеграция портала с сервисом «Госключ», и предоставление поставщикам возможности в ходе котировочных сессий предлагать до 20% эквивалентных товаров, чтобы соблюсти баланс интересов поставщиков и заказчиков.



Пуртов добавил, что Портал поставщиков постоянно развивается: сегодня на одного заказчика приходится шесть поставщиков (в 2019 году — четыре поставщика). Это позволяет более чем 60 тысячам муниципальных и государственных организаций закупать у надежных партнеров услуги, работы и продукцию.



В Белую книгу включены также такие столичные практики, как платформа «Открытый контроль», экосистема поддержки креативного сектора в столице, программа содействия экспортерам высокотехнологичной продукции Московского экспортного центра, цифровая киноплатформа «Москино», площадка «Центр материалов» для творческих индустрий города, новые меры поддержки промышленников и предпринимателей, деятельность по развитию туристического потенциала столицы (грантовая поддержка и гастрономические фестивали) и прочие эффективные решения.

