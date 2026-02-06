Багреева: В 2025 году Москва провела 54 городских аукциона по реализации зданий

В 2025 году Москва провела 54 городских аукциона по продаже и аренде нежилых зданий, общая площадь которых превысила 56 тысяч квадратных метров. Об этом рассказала заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По её словам, городские торги активно используют инвесторы для запуска или расширения коммерческих проектов: на аукционах приобретают и арендуют отдельно стоящие здания под современные производства, офисные пространства, торговые центры и частные клиники. Из 54 аукционов 46 завершились продажей имущества, а восемь— заключением договоров аренды.

«Более 40% лотов было реализовано в Центральном административном округе. В торгах участвовали в среднем четыре предпринимателя, но за некоторые лоты конкурировали более 10 претендентов. Например, самым популярным стал объект в Северном административном округе площадью свыше тысячи квадратных метров с земельным участком, за который боролись 16 участников торгов», – рассказала Багреева.

Торги проходят на электронной площадке «Росэлторг», где для участия необходимо зарегистрироваться и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Как отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, среди реализованных в 2025 году объектов — памятники культурного наследия, крупные производственные и спортивные комплексы, а также здания образовательного и гостиничного назначения. В тройку самых масштабных лотов вошли комплекс зданий в Хохловском переулке, объект на территории технопарка «СТМП‑Зеленоград» и трёхэтажный спортивный центр в Некрасовке.



