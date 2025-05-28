Багреева: В 1 квартале оборот пищевой промышленности Москвы составил 221 млрд рублей

Оборот производителей пищевой промышленности российской столицы за первые четыре месяца 2025 года достиг 221 миллиарда рублей. Прирост показателя в сопоставимых ценах к первому кварталу 2024 года составил 10,3%. Такую статистику обнародовала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Около 21 процента из этого объема, или 46 миллиардов рублей, обеспечили предприятия мясной промышленности. Почти 15 процентов, или 32,7 миллиарда рублей, заработали заводы, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, более 12 процентов, или 26,9 миллиарда рублей, – производители молочной продукции», – уточнила производственную структуру глава департамента.

Безоговорочными лидерами роста по итогам января – апреля выступили производители масложировой продукции. За год они нарастили оборот почти в девять раз – до 649 миллионов рублей. Мукомольные заводы увеличили выручку почти на 39% – до 5,3 миллиарда рублей. При этом свыше 77% оборота пищевой приходится на крупные и средние предприятия. В денежном выражении показатель составил 171,1 миллиарда рублей. Малые предприятия заработали 49,7 миллиарда рублей (+31% год к году).

Доля производства пищевой продукции в общем обороте обрабатывающих производств мегаполиса достигает 12,9% (без учета нефтегазового сектора). Москва обеспечивает свыше 6% оборота пищевой промышленности России.

