Макрон заявил о задержании танкера, якобы следовавшего из России

О задержании судна также сообщила Морская префектура Франции по Средиземному морю. В ведомстве утверждают, что речь идёт о танкере GRINCH «следовавшего из российского порта Мурманск».

«Целью операции была проверка принадлежности судна, которое подозревается в использовании ложного флага. Подозрения подтвердились», - говорится в сообщении префектуры.

Отмечается, что танкер был перенаправлен в порт «для дальнейшей проверки».

Ранее в Италии было арестовано судно, прибывшее из российских территориальных вод в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

