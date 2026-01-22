Макрон заявил о задержании танкера, якобы следовавшего из России
ВМС Франции задержали в Средиземном море танкер, который якобы следовал из России. Как пишет RT, об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.
О задержании судна также сообщила Морская префектура Франции по Средиземному морю. В ведомстве утверждают, что речь идёт о танкере GRINCH «следовавшего из российского порта Мурманск».
«Целью операции была проверка принадлежности судна, которое подозревается в использовании ложного флага. Подозрения подтвердились», - говорится в сообщении префектуры.
Отмечается, что танкер был перенаправлен в порт «для дальнейшей проверки».
Ранее в Италии было арестовано судно, прибывшее из российских территориальных вод в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
