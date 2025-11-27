Багреева: утвержден перечень московской недвижимости, облагаемой налогом от кадастра

В столице утвердили Перечень нежилых объектов, налог на имущество по которым в 2026 году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



В обновленный перечень входят 42 тысячи объектов коммерческой недвижимости общей площадью 100 миллионов квадратных метров. По сравнению с 2025 годом их число увеличилось на 7%.



«В Москве создана сбалансированная система льгот для торгово-офисных объектов, которые включены в Перечень и относятся к социально значимым либо производственным сферам деятельности, так как такие объекты имеют более низкую доходность по сравнению с коммерческой недвижимостью. Общая сумма налоговых льгот по налогу на имущество, предоставленных бизнесу в 2024 году, составила около 92 миллиардов рублей», – уточнила заместитель мэра.



Багреева отметила, что критерии включения объектов в Перечень остались прежними, а его расширение обусловлено выявлением зданий и помещений, в которых осуществляется торгово-офисная деятельность, по результатам обследований по определению вида фактического использования.



С объектами недвижимости, включенными в Перечень, можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.



