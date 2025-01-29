Багреева: Свыше 660 млн руб. сэкономил нацпроект столичным компаниям сферы НИОКР

В нацпроекте «Производительность труда» за два года поучаствовали 22 московские компании сферы научных исследований и опытно-конструкторских разработок. На пилотном этапе они оптимизировали бизнес-процессы и получили общий экономический эффект в размере почти 667 млн рублей. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, нацпроект позволяет компаниям научиться эффективность использовать ресурсы и с наименьшими затратами улучшать производственные показатели. Участвовавшие в нем предприятия в среднем на 40% увеличили объем выполняемых работ, на 39% сократили потери, вызванные нарушениями сроков, и на 34% ускорили ключевые процессы, подчеркнула вице-мэр.

В нацпроекте приняли участие, в частности, резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» АО «Зеленоградский нанотехнологический центр» и ООО «Нанотехнологический центр композитов», а также АО «Институт пластмасс имени Г.С. Петрова» и другие предприятия.

Полученный опыт компании трансформируют на другие бизнес-процессы, чтобы повысить их интенсивность.

Нацпроект "Производительность труда" в Москве реализовывался в 2022-2024 годах

По словам мэра столицы Сергея Собянина, все 419 московских участников нацпроекта завершили пилотный этап и занимаются самостоятельным внедрением культуры непрерывных улучшений.

Предприятия продолжают повышать производительность труда в рамках реализуемого за счет бюджета Москвы нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект "Производительность труда") с 2025 года.

