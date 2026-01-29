Багреева: Свыше 100 миллиардов рублей сэкономила Москва в госзакупках в 2025 году

Московские заказчики сэкономили более 100 миллиардов рублей в 2025 году в госзакупках. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По её словам, добиться этого удалось благодаря высокой конкурентности процедур и применяемому в ходе закупок механизму экспертизы начальной максимальной цены контрактов.

«За счет снижения начальной максимальной цены контрактов в ходе торгов и по результатам проведенной экспертизы городу удалось сэкономить 108,9 миллиарда рублей бюджетных средств», – уточнила заместитель мэра.

Багреева отметила, что в конкурентных закупках прошлого года участвовало не менее четырех поставщиков на один лот, а эксперты выдали 2,8 тысячи заключений.

Экспертиза цен - эффективный инструмент оптимизации бюджетных расходов. Она проводится для контрактов на сумму более 30 миллионов рублей, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, и для договоров с начальной ценой 50 миллионов рублей и выше – в случае закупки по 223-ФЗ.

Экспертизу начальной максимальной цены контрактов в Москве проводит департамент экономической политики и развития города, за исключением закупок по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам.

Эта и другая информация об экономике Москвы - в официальном канале Комплекса экономической политике в мессенджере МАХ.

