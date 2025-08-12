Багреева: Региональные заказчики провели 24 тысяч закупок по потребностям

За первое полугодие 2025 года региональные заказчики провели более 24 тысяч закупок по потребностям на Портале поставщиков, что позволило им сэкономить около 300 миллионов рублей. Об этом рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Наиболее часто заказчики из регионов покупали пищевые продукты, лекарственные средства и медицинские материалы, а также химические вещества», – уточнила она.

По ее словам, в первом полугодии 2025 года заключили 24,1 тысячи подобных контрактов на общую сумму 3,9 миллиарда рублей. При этом снижение начальной цены контракта составило в среднем 8,7%, что помогло сэкономить почти 312 миллионов рублей.

Для реализации закупки по потребностям заказчик публикует перечень необходимых товаров или услуг с указанием срока. С его истечением выбирается поставщик-победитель с учетом наиболее важных критериев для заказчика.

В свою очередь руководитель Департамента столицы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что в первой половине 2025 года наиболее активно себя проявили представители Пермского края, заключившие свыше трех тысяч контрактов на 400 миллионов рублей.

«Поставщики из Ямало-Ненецкого автономного округа провели 2,8 тысячи сделок на 492 миллиона рублей, а из Ханты-Мансийского автономного округа – 2,7 тысячи контрактов на 473 миллиона рублей», – пояснил он.

Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что поставщики за первое полугодие 2025 года осуществили закупки на портале на сумму почти в 58 миллиардов рублей.

