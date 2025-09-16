Багреева: Почти 400 тысяч гостей посетили павильон «Экономика Москвы» в «Музеоне»
Павильон «Экономика Москвы» на форуме «Территория будущего. Москва 2030» привлек внимание почти 400 тысяч посетителей. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«За полтора месяца работы в павильоне «Экономика Москвы» прошло более 300 мероприятий для всех аудиторий – от детей до людей старшего возраста, от студентов до опытных специалистов. Почти 400 тысяч посетителей принимали участие в открытых лекциях, дискуссиях, мастер-классах и других мероприятиях, смотрели прямые трансляции подкастов с экспертами и кинопоказы в лаундж-зоне, участвовали в играх и квизах», — подчеркнула она.
По словам Багреевой, посетители смогли повысить свою финграмотность, узнать больше об экономике столицы и заглянуть в ее будущее.
Главная задача павильона – образовательная, вся программа была построена так, чтобы даже в игровых активностях гости могли получать практические знания об экономике и развивать полезные навыки. А комплексный подход позволил охватить полезной информацией всех гостей павильона.
«Своими знаниями, опытом и советами о личных финансах, экономике, построении карьеры, запуске и ведении бизнеса, финансовой и кибербезопасности с гостями павильона поделились более 200 экспертов – известных экономистов, представителей органов государственной власти, предпринимателей, ученых, блогеров, писателей и журналистов», – сообщила Багреева.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что павильон «Экономика Москвы» является одной из главных образовательных площадок форума «Территория будущего. Москва 2030».
