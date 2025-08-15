Багреева: Оборот сферы услуг в Москве в 1 квартале достиг 2,2 трлн рублей

Объем платных услуг, предоставленных населению Москвы в первом полугодии 2025 года, достиг 2,2 триллиона рублей, что на 2,2% выше в сопоставимых ценах показателя прошлого года, рассказала заммэра столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Сфера услуг Москвы развивается в том числе благодаря активному внедрению цифровых сервисов, которые делают жизнь горожан проще и удобнее и повышают доступность и привлекательность услуг», - пояснила она.

При этом электронные сервисы увеличили обороты почти на 30%, а сфера связи – на 4,5%. Среди востребованных направлений услуг – онлайн-консультации, стриминговые платформы и облачные сервисы, также экосистемы, объединяющие в едином приложении ряд функций, от оплаты счетов до заказа услуг.

Уточняется, что высокий спрос на программы переподготовки и повышение квалификации привел к росту выручки образовательных организаций на 9,4% (172,6 миллиарда рублей). Оборот гостиниц же составил 44,4 миллиарда рублей, что на 3,7% больше, чем в 2024 году.

ФОТО: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

