Багреева: Оборот сферы услуг Москвы за 9 месяцев превысил 3,4 триллиона рублей
Объем платных услуг населению российской столицы за девять месяцев текущего года превысил 3,4 триллиона рублей. Прирост год к году составил 1,7%. Такую статистику привела заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Сфера услуг Москвы продолжает развиваться благодаря внедрению новых цифровых форматов, которые повышают качество сервиса и способствует росту доступности услуг для москвичей и гостей столицы. За девять месяцев 2025 года объем платных услуг населению превысил 3,4 триллиона рублей – это на 1,7 процента больше, чем годом ранее. Наибольший вклад в рост внесли электронные сервисы, услуги образования и связи – направления, которые в последние годы демонстрируют устойчивое развитие благодаря цифровизации, а также спортивные организации», – раскрыла детали заммэра.
Оборот электронных сервисов вырос почти на 30% – до 324,5 миллиарда рублей. Драйверами роста стали сервисы на основе нейросетей и цифровые экосистемы, которые интегрируют разнообразные услуги – от телевидения и телемедицины до цифровых помощников и «умного дома».
Платные образовательные услуги прибавили 8,5% и достигли 253,4 миллиарда рублей. В данной сфере наибольшим спросом у москвичей пользуются программам дополнительного обучения, в том числе курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Показатели роста спортивных учреждений достигли 7,3%, 46,1 миллиарда рублей в денежном выражении. Здесь движение вверх обеспечивают интенсивное развитие в мегаполисе спортивной инфраструктуры, популяризация здорового образа жизни, в том числе в формате массовых мероприятий – веломарафонов, забегов, спортивных фестивалей.
Объем платных услуг связи за три квартала вырос на 6% до 339,3 миллиарда рублей. Залогом успеха в этой сфере стал устойчивый спрос горожан на интернет-услуги и сети нового поколения на фоне непрерывного внедрения цифровых технологий в повседневную жизнь столицы.
Больше информации об экономике Москвы читайте в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах Телеграм и MAX.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru