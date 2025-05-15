Багреева: Оборот сферы розничной торговли Москвы в первом квартале вырос на 3,2%

В первом квартале текущего года оборот столичной розничной торговли составил почти два триллиона рублей, что в сопоставимых ценах на 3,2% больше, чем в январе-марте 2024 года. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

По ее словам, ключевой вклад внес непродовольственный сектор, обороты которого выросли на 4,1% и составили 934 млрд рублей. При этом наибольший прирост показали магазины товаров для ремонта, цветов, цифровой техники, а также парфюмерии и косметики. В торговом секторе Москвы удачно сочетаются цифровые и традиционные каналы продаж, наряду с развитием собственных сервисов доставки и онлайн-заказов открываются новые магазины формата «у дома». Процесс покупок становится более удобным для москвичей, а торговые обороты растут.

В свою очередь оборот продовольственных товаров вырос на 2,1% и достиг 952 млрд рублей. Этому способствовали открытие кафетериев в магазинах и развитие сервисов доставки готовой еды.

Доля Москвы в общероссийском объеме розничной торговли в январе-марте 2025 года достигла 13,4%.

Увеличилась на 1% по сравнению с прошлым годом и посещаемость торговых центров в первом квартале 2025 года. Средний трафик составил 267 человек в сутки на тысячу квадратных метров. При этом основной прирост пришелся на районные ТЦ площадью до 20 тысяч «квадратов» (на 6,8% больше, чем за первые три месяца 2024 года).

