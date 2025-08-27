Багреева: Оборот производителей текстиля и одежды Москвы вырос на 30% в первом полугодии
Оборот столичных производителей текстильных изделий и одежды в первом полугодии 2025 года составил 139 миллиардов рублей, увеличившись на 29,6 процента в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«В Москве работает много производителей одежды и текстиля – от крупных фабрик, специализирующихся на массовом пошиве, до небольших ателье и авторских брендов. Они развивают производство, внедряют инновационные решения, что позволяет им поставлять на столичный рынок продукцию, которая может удовлетворить любые запросы граждан», — сказала Багреева. По ее словам, данные предприятия обеспечивают 3,8% оборота столичных обрабатывающих производств без учета нефтегазового сектора и свыше 20% от общероссийского оборота отрасли.
На производителей одежды приходится свыше 80% отраслевой выручки (порядка 115 млрд рублей). Выручка увеличилась на 34% по сравнению с прошлым годом. Производители текстиля обеспечивают около 20% оборота (25,4 млрд рублей, прирост на 12,4%).
Оборот малых предприятий вырос на 70% по сравнению с первым полугодием прошлого года и достиг 85 млрд рублей. Их доля в обороте увеличилась на 15 процентных пункта и достигла 61%. На крупные и средние предприятия приходится 55 млрд рублей (39%).
Модернизация и активное развитие производство поддерживается активными инвестициями в основной капитал — рост в сопоставимых ценах составил 79%.
