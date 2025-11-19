Багреева: Оборот производителей текстиля и одежды Москвы превысил 226 млрд рублей

Московские производители одежды и текстиля в текущем году, нарастили оборот до 226,7 млрд рублей. Это на 35,2% больше в сопоставимых ценах, чем в январе-сентябре 2024 года. Об этом заявил заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

«На столичных производителей одежды и текстиля приходится 4% оборота обрабатывающих производств Москвы без учета нефтегазового сектора и почти 23% от общего оборота отрасли в России», – добавила Багреева.

Производители одежды заработали 83% отраслевой выручки (187,3 млрд рублей), что на 44% превышает показатели прошлого года. Порядка 39,4 млрд рублей (17%) пришлось на компании, занимающиеся выпуском изделий из текстиля. Они улучшили свои показатели на 4%.

Главным образом рост отрасли обеспечивают малые предприятия — их оборот вырос до 125,3 млрд рублей, увеличившись за год на 60%, а доля в обороте превысила 55%, поднявшись на 8,5%. На крупные и средние предприятия пришлось около 45% совокупной выручки – 101,4 млрд рублей. Это на 13,5% больше, чем годом ранее.

