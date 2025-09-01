Багреева: Оборот обрабатывающих производств Москвы вырос почти на 5% в первом полугодии

В столице по итогам первого полугодия текущего года оборот обрабатывающих производств вырос на 4,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики города Мария Багреева.

По её словам, в денежном выражении он достиг 3,7 триллиона рублей.

«В первом полугодии 2025 года обороты обрабатывающей промышленности без учета нефтегазового сектора достигли 3,7 триллиона рублей, на 4,8 процента превысив показатель того же периода 2024 года в сопоставимых ценах. Почти 13 процентов этого объема, или 468 миллиардов рублей, обеспечила пищевая промышленность», – уточнила заместитель мэра.

Она также отметила, что обрабатывающая промышленность является одним из драйверов экономики Москвы, предприятия этой отрасли обеспечивают стабильные поступления в городской бюджет и создают рабочие места для квалифицированных специалистов.

При этом лидерами роста в этом году стали производители неметаллической минеральной продукции: их оборот вырос в 2,8 раза. На втором и третьем месте оказались мебельные фабрики и производители одежды. Они, соответственно, увеличили выручку на 62% и 34%.

Малые предприятия Москвы также продемонстрировали существенные темпы роста. Их оборот в первом полугодии 2025 года вырос на 10,8% в сопоставимых ценах и составил более одного триллиона рублей.