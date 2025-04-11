Багреева: Объем закупок на Портале поставщиков превысил 25 млрд рублей в I квартале

В первые три месяца 2025 года московские и региональные заказчики заключили на столичном портале поставщиков больше 136 тысяч контрактов на сумму более 25 млрд рублей. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Мария Багреева.



«Портал поставщиков – это надежный и эффективный инструмент для организации закупок, который дает возможность заказчикам оперативно закрывать свои потребности и приобретать необходимые товары и услуги, а предпринимателям – расширять свой бизнес», – рассказала глава Департамента экономической политики и развития.



По ее словам, в 2025 году порталом активнее всего пользовались для закупки медицинских и образовательных услуг. Объем сделок по ним превысил суммарно полмиллиарда рублей. Также в лидерах поставки средств связи, электроники и оргтехники. Их продали почти на 100 миллионов рублей.



Также пользовались спросом закупки по организации спортивных, экскурсионных и туристических мероприятий.



Многие регионы уже активно пользуются платформой, созданной в Москве, сообщает глава Департамента города по конкурентной политике Кирилл Пуртов.



«Удобство платформы уже оценили заказчики из 42 регионов России. В число наиболее активных в первом квартале этого года вошли заказчики из Москвы и Санкт-Петербурга, которые опубликовали 52,4 и 32,6 тысячи закупок соответственно. В пятерку лидеров вошли также Московская область – почти 26 тысяч закупок, Пермский край – 11,3 тысячи, Ямало-Ненецкий автономный округ – 5,9 тысячи», – отмечает Пуртов.



Портал поставщиков – это платформа для закупок малого объема. Она была создана в 2013 году для автоматизации сделок. На данный момент, на сайте более трех миллионов уникальных наименований товаров, услуг и видов работ. Каждый день на нем заключают около 1,5 тысячи контрактов.

