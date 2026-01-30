Багреева: Объем закупок Москвы в регионах в 2025 году составил почти 540 млрд рублей
Московские заказчики в прошлом году заключили с предпринимателями из разных регионов России более 122 тысяч контрактов - треть от всех заключенных Москвой договоров, заявила заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Московская система закупок позволяет городским организациям заключать контракты с поставщиками по всей стране. Это способствует росту конкуренции в закупках: заказчики получают качественную продукцию по оптимальным ценам, а бизнес — возможность расширять географию продаж. В 2025 году столица заключила с региональными предпринимателями 122,3 тысячи контрактов — это 35 процентов от общего количества сделок, осуществленных городом. Наибольшим спросом у московских учреждений пользовались медицинские изделия и лекарства, услуги по техобслуживанию оборудования, текущему ремонту, охране, обеспечению пожарной безопасности, медицинские услуги», - отметила она.
Также Багреева добавила, что по подобным категориям было заключено около 35 тысяч контрактов или почти 30% всех межрегиональных сделок столицы. Так, больше всего Москва работала со Свердловской, Московской, Нижегородской и Рязанской областями, а также с Санкт-Петербургом. Общий объем контрактов столицы с регионами в 2025 году достиг 538 миллиардов рублей.
Как рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, количество контрактов, которые заключили на Портале поставщиков с региональными предпринимателями в прошлом году, равно 77,9 тысячам. Это на 42% больше, чем в 2024 году. В лидеры выбились товары медицинского, хозяйственного и строительного назначения, а также информационно-технологического обслуживание.
Портал поставщиков создали в 2013 году, чтобы автоматизировать закупки малого объема. Он успел зарекомендовать себя как эффективный инструмент для связи госзаказчиков и бизнеса.
Эта и другая информация об экономике Москвы - в официальном канале Комплекса экономической политике в мессенджере МАХ.
