Багреева: Объем закупок Москвы у региональных поставщиков составил почти 470 млрд рублей

За девять месяцев текущего года московские заказчики заключили свыше 90 тысяч контрактов на 469 млрд рублей с региональными поставщиками. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

«Москва сотрудничает в сфере госзаказа с предпринимателями со всей страны. За девять месяцев этого года учреждения города заключили с поставщиками из регионов 90,3 тысячи контрактов. Их объем достиг 469 миллиардов рублей, что почти на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины от этой суммы составили контракты на выполнение строительных работ, покупку медицинских изделий и лекарств, транспортных средств и запчастей, стройматериалов, а также охранных и противопожарных услуг. Активнее всего со столицей работали поставщики из Московской, Ярославской и Владимирской областей, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга. Суммарно они совершили более 50 тысяч сделок на сумму свыше 396 миллиардов рублей», – отметила Багреева.

Для закупок малого объема активно используется Портал поставщиков. Здесь, по словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, было заключено свыше половины контрактов Москвы с регионами (48 тысяч) на сумму 13,9 млрд рублей, что на 21% больше, чем годом ранее. Из них на 6,2 млрд рублей было закуплено строительных, медицинских, хозяйственных и информационно-технологических товаров, а также лекарственных средств и материалов. Наиболее активными регионами стали Рязанская, Нижегородская, Свердловская и Московская области, а также Санкт-Петербург.

На Портале поставщиков объединены более 380 тысяч поставщиков со всей России, а также свыше 60 тысяч заказчиков из 43 российских регионов, а в каталоге портала представлены свыше 3,2 млн уникальных наименований. Благодаря порталу предприниматели имеют возможность масштабировать бизнес и выйти на крупнейший рынок сбыта, а город экономит средства из бюджета.

