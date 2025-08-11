Багреева: Начался прием заявок на профессиональный конкурс «Лидеры закупок Москвы»

В Москве 11 августа начали принимать заявки на первый профессиональный конкурс для специалистов контрактной системы «Лидеры закупок Москвы», рассказала заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Москва уверенно удерживает первое место по объему контрактации в стране: на столичных заказчиков приходится каждый седьмой рубль в российской системе закупок. Профессиональный конкурс «Лидеры закупок Москвы» станет главной площадкой для демонстрации опыта и экспертной в этой области. Он поможет выявить лучших специалистов и даст новые перспективные идеи, которые обеспечат максимально продуктивное взаимодействие государства и бизнеса», - отметила она.

Также Багреева подчеркнула, что проведение конкурса поможет и далее повышать эффективность процесса закупок и тем самым даст муниципальным и госучреждениям больше возможностей закрывать свои нужды.

В свою очередь руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что модернизация закупочных процессов – одно из направлений работы Департамента города Москвы по конкурентной политике.

«Мы впервые проводим профессиональный конкурс среди специалистов контрактной системы и рассчитываем, что он позволит участникам не только заявить о своих достижениях, обменяться опытом и лучшими практиками, но и увидеть новые возможности для роста в своей сфере, а также внести вклад в ее развитие», - заявил он.

Состязание пройдет в несколько этапов. Так, с 11 августа по 3 сентября состоится первый заявочный этап, а финальный пройдет 28 ноября. Эксперты, подводя итоги, будут учитывать не только профессиональные навыки, но и работу в команде, а также креативность.

