Багреева: На участие в конкуре «Лидеры закупок Москвы» подано более тысячи заявок

Больше 1000 экспертов по системе контрактов в столице отправили заявки для участия в первом профессиональном конкурсе «Лидеры закупок Москвы». Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



«Более тысячи специалистов контрактной системы столицы отправили заявки на участие в первом профессиональном конкурсе «Лидеры закупок Москвы». Состязание позволит им заявить о себе, подтвердить свои профессиональные компетенции и побороться за признание коллег. Активность конкурсантов показывает, что в Москве работают настоящие эксперты, готовые совершенствоваться и внедрять передовые практики», — подчеркнула она.



По ее словам, чтобы Москва могла эффективно распоряжаться бюджетными средствами и продолжать экономически развиваться, городу необходимо как можно больше профессионалов, конкурс поможет выявить лучших и станет стимулов к развитию контрактной системы столицы.



Конкурс, в котором могут принять участие эксперты всех органов власти и подведомственных организаций правительства Москвы, разделено на четыре командных и три отдельных номинации, одна из которых посвящена молодым специалистам до 30 лет. Состязания пройдут в несколько этапов: сначала прием заявок, который завершился 3 сентября, а с 22 сентября по 5 октября можно будет заявить команду для дальнейшего группового участия. Лучшие 30 человек продолжат борьбу очно. Оценку им даст жюри во главе с Марией Багреевой.



Организаторы конкурса — Управление кадровых сервисов правительства Москвы и Департамент города Москвы по конкурентной политике. Его руководитель Кирилл Пуртов сообщил о подробностях.



«Система закупок – это одна из артерий городской экономики. А наши специалисты – это движущая сила, обеспечивающая ее бесперебойную и эффективную работу. В финале конкурса, который состоится 28 ноября, мы определим лучших участников, чья экспертиза и профессионализм станут примером для коллег», — указал он.



Пуртов также поделился, что на итоговые результаты повлияют не только компетенции и креативность, но и работа в коллективе.



Система контрактных закупок Москвы показывает свою высокую эффективность, а город занимает первое место в российском Национальном рейтинге прозрачности закупок. Экономия обеспечена на всех этапах с помощью стандартизации процедур и внедрения технологий, а также вовлечения малого бизнеса во все процессы.

