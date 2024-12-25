Багреева: Москва сэкономила более 27 млрд рублей на экспертизе цен в госзакупках
С января по ноябрь текущего года столица сэкономила 27,1 млрд рублей благодаря внедрению технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК(Д)). Данные контракты заключаются для нужд московских заказчиков в системе госзакупок, заявила заммэра столицы, глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
По ее словам, экспертиза НМЦ не только дает возможность уменьшить бюджетные расходы, но и формирует практику расчета обоснованных цен для госзаказчиков. Всего в январе-ноябре текущего года было выдано 2300 заключений, а заявленная сумма закупок достигла 931,2 млрд рублей. Данную сумму удалось сократить на 27,1 млрд рублей благодаря проведенной экспертизе.
Экспертизу проводит московский Департамент экономической политики и развития. Исключение составляют закупки по ремонтно-реставрационным работам, локальным мероприятиям, сносу, устройству пешеходных зон, благоустройству и текущему ремонту. Проверка проводится для контрактов на сумму не менее 30 млн рублей в случае закупки в рамках 44-ФЗ и на сумму от 50 млн рублей, если закупка проходит по 223-ФЗ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ РФ предотвратила теракт против главы предприятия ОПК в Подмосковье
- Росавиация: В Казани временно ограничили работу аэропорта
- СМИ: В ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв
- СМИ: Траты россиян на астрологов и колдунов стали сопоставимы с расходами на еду
- Под Воронежем из-за падения обломков БПЛА повреждена ЛЭП
- «Тяжкий путь»: Стоянов объяснил, почему не разрешил дочери стать актрисой
- Алиханов: Минпромторг прорабатывает запуск промкластера в Таджикистане
- Россияне стали чаще планировать путешествия заранее в 2024 году
- Новак заявил о росте поставок российского газа в Европу
- СМИ: Мигрантам-строителям предложили запретить смену места работы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru