Багреева: Москва сэкономила более 27 млрд рублей на экспертизе цен в госзакупках

С января по ноябрь текущего года столица сэкономила 27,1 млрд рублей благодаря внедрению технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК(Д)). Данные контракты заключаются для нужд московских заказчиков в системе госзакупок, заявила заммэра столицы, глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, экспертиза НМЦ не только дает возможность уменьшить бюджетные расходы, но и формирует практику расчета обоснованных цен для госзаказчиков. Всего в январе-ноябре текущего года было выдано 2300 заключений, а заявленная сумма закупок достигла 931,2 млрд рублей. Данную сумму удалось сократить на 27,1 млрд рублей благодаря проведенной экспертизе.

Экспертизу проводит московский Департамент экономической политики и развития. Исключение составляют закупки по ремонтно-реставрационным работам, локальным мероприятиям, сносу, устройству пешеходных зон, благоустройству и текущему ремонту. Проверка проводится для контрактов на сумму не менее 30 млн рублей в случае закупки в рамках 44-ФЗ и на сумму от 50 млн рублей, если закупка проходит по 223-ФЗ.

