Багреева: Москва приобрела 99 вагонов для МЦД за счет инфраструктурных кредитов

Москва приобрела 99 вагонов поезда «Иволга 4.0» для МЦД за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, полученных в 2025 году. Об этом рассказала заммэра столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Отмечается, что кредиты предоставляются регионам на льготных условиях сроком до 15 лет и по ставке 3% годовых.

«Всего с 2022 по 2025 год с использованием инфраструктурных кредитов было закуплено 385 вагонов для МЦД и 468 вагонов метро для БКЛ», - добавила Багреева.

По словам гендиректора публично-правовой компании «Фонд развития территорий», оператора программы инфраструктурных бюджетных кредитов Василия Купызина, столичные проекты, реализованные за счет инфраструктурных кредитов, способствовали строительству свыше 1,27 млн квадратных метров жилья, созданию 14,2 тысячи новых рабочих мест и привлечению более 445,5 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

