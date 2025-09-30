Багреева: Москва помогает повышать производительность труда малому и среднему бизнесу
Около 440 столичных организаций закончили пилотный этап реализуемого с 2022 года в Москве проекта «Производительность труда», из них две трети являются субъектами малого и среднего предпринимательства. Об этом в ходе пленарной сессии форума «Формула эффективности: технологии, кадры, процессы» заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«За три с половиной года работы в Москве проект доказал свою эффективность: производительность труда на пилотных потоках компаний-участников выросла более чем в полтора раза, на треть снизились сроки протекания бизнес-процессов и незавершенное производство, а общий экономический эффект для 439 компаний, завершивших пилотный этап проекта, превысил 14 млрд рублей. Важным участником проекта является малый и средний бизнес – это тот сектор экономики, в котором мы видим большой резерв к повышению производительности труда. На субъекты МСП приходится около двух третей от всех участников проекта, завершивших пилотный этап», – подчеркнула Багреева.
Вместе с тем, указала Багреева, темпы производительности труда малого и среднего бизнеса на четверть отстают от средних по экономике. Это объясняется недоступностью для него современных технологий повышения производительности труда и экономии на масштабе. Одна из целей столицы – максимально расширить на субъекты малого и среднего предпринимательства инструменты проекта.
Сейчас в проекте могут участвовать организации, годовая выручка которых составляет по меньшей мере 400 млн рублей (для сферы туризма — 180 млн рублей). Это значительно ограничивает возможности малого и среднего бизнеса. Для компаний, которые не соответствуют указанным критериям, городом реализуются программы, нацеленные на рост производительности труда и внедрение бережливых технологий.
В частности, Департамент экономической политики и развития совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития запустили бесплатный онлайн-курс «Свое дело: новый уровень», а в сентябре стартовал второй, продвинутый этап — «Свое дело: новый уровень ПРО».
«Городские программы становятся логичным развитием федеральных инициатив. Наша цель – сделать так, чтобы каждый московский предприниматель, независимо от масштаба бизнеса, мог использовать инструменты бережливых технологий», — добавила Багреева. По ее словам, подобный подход повышает эффективность компаний и формирует культуру постоянных улучшений в столичной экономике.
С 2025 года работа по повышению производительности труда в Москве продолжается в рамках одноименного федерального проекта, входящего в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».
