Багреева: Москва передала спортивный комплекс в Некрасовке в долгосрочную аренду

Спорткомплекс в столичном районе Некрасовка передали частному инвестору в аренду сроком на 25 лет, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. По её словам, договор заключен с условием сохранения спортивного профиля объекта.

«Спортивный комплекс передан в аренду в рамках программы повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта, которая реализуется в Москве с 2023 года», – уточнила заместитель мэра.

Она пояснила, что арендатор в течение 25 лет обязан использовать эту площадку по назначению, но имеет право самостоятельно определять перечень наиболее востребованных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, а также предоставлять сопутствующие сервисы, но не более чем на четверти общей площади. Общая площадь трехэтажного здания, переданного в аренду, 3014,3 квадратного метра.

В настоящее время также ведется сбор заявок на долгосрочную аренду аквастудии «На Береговой» с двумя бассейнами общей площадью 2 тысячи квадратных метров. Размер арендной платы за объект будет установлен по итогам открытых аукционов. Договоры с победителями торгов предусматривают ежегодную индексацию арендной платы на уровень инфляции.

Городская программа повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта реализуется в столице Департаментом экономической политики и развития и Департаментом спорта с 2023 года.

Всего Москва передала частным инвесторам с 2023 по 2024 год в долгосрочную аренду 10 спортивных объектов.

