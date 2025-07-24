Багреева: Москва передала спортивный комплекс в Некрасовке в долгосрочную аренду
Спорткомплекс в столичном районе Некрасовка передали частному инвестору в аренду сроком на 25 лет, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. По её словам, договор заключен с условием сохранения спортивного профиля объекта.
«Спортивный комплекс передан в аренду в рамках программы повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта, которая реализуется в Москве с 2023 года», – уточнила заместитель мэра.
Она пояснила, что арендатор в течение 25 лет обязан использовать эту площадку по назначению, но имеет право самостоятельно определять перечень наиболее востребованных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, а также предоставлять сопутствующие сервисы, но не более чем на четверти общей площади. Общая площадь трехэтажного здания, переданного в аренду, 3014,3 квадратного метра.
В настоящее время также ведется сбор заявок на долгосрочную аренду аквастудии «На Береговой» с двумя бассейнами общей площадью 2 тысячи квадратных метров. Размер арендной платы за объект будет установлен по итогам открытых аукционов. Договоры с победителями торгов предусматривают ежегодную индексацию арендной платы на уровень инфляции.
Городская программа повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта реализуется в столице Департаментом экономической политики и развития и Департаментом спорта с 2023 года.
Всего Москва передала частным инвесторам с 2023 по 2024 год в долгосрочную аренду 10 спортивных объектов.
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