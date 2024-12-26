Мария Багреева: Москва передала в аренду частным инвесторам 10 объектов спорта

Российская столица в 2023-2024 годах передала в долгосрочную аренду частным компаниям 10 спортивных объектов в рамках модернизации спортивно-оздоровительной инфраструктуры. Речь идёт о спортивных комплексах, теннисном корте и манеже, сообщила заместитель мэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.



«Девять из десяти договоров заключены в рамках программы передачи объектов массового спорта в аренду частным операторам, которая реализуется в Москве с 2023 года. Инвесторы в течение 25 лет обязаны использовать их по целевому назначению. Они имеют право самостоятельно определять перечень наиболее востребованных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, а также предоставлять сопутствующие платные сервисы, но не более чем на четверти общей площади. Еще один объект город передал в аренду на 15 лет частному инвестору вне этой программы», - уточнила руководитель департамента.



Из общего числа пять объектов переданы в аренду в 2023 году, еще четыре — в 2024. Вне программы инвестор получил на 15 лет манеж, расположенный в Олонецком проезде на северо-востоке Москвы в Бабушкинском районе. Объект уже переоборудовали в спорткомплекс с крытым ледовым полем, он принял первых посетителей в сентябре текущего года.



Размер арендной платы в рамках программы передачи объектов массового спорта в аренду частным операторам определяется в ходе открытых торгов, которые проводятся на электронной площадке «Росэлторг». Стартовая цена арендной ставки составляет пять тысяч рублей с НДС за квадратный метр в год.

