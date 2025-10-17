Багреева: Москва обновила сборник нормативов по эксплуатации городских объектов

Сборник нормативов для оценки затрат по эксплуатации городских объектов (СН-2012) обновлен столичным Департаментом экономической политики и развития с учетом цен на 1 октября текущего года. Об этом заявила заммэра столицы, глава департамента Мария Багреева.

«В сборнике СН-2012 собраны расценки на все виды работ и услуг по содержанию и ремонту школ, поликлиник, парковок, дорог, парков, спорткомплексов, объектов культурного наследия и других городских объектов. Его применение существенно оптимизирует расходы Москвы на эксплуатацию и ремонт зданий и сооружений, позволяет исключить необоснованные траты, обеспечивает равные условия для участников госзакупок. Выигрывают от этого и горожане, которые получают качественное благоустройство столицы, соответствующее самым высоким требованиям», — заявила Багреева.

В сборник включили новые стоимостные нормативы по санитарному содержанию аптек и по уходу за объемно-декоративными световыми конструкциями и цветочными композициями в столичных парках. Кроме того, актуализировали 390 показателей по эксплуатации объектов капитального строительства, в которых были учтены новые российские оборудование, технологии и материалы.

Данные нормативами пользуются порядка 2500 коммерческих компаний и городских заказчиков для расчета затрат по техобслуживанию и эксплуатации. Пополнение и пересчет стоимостных нормативов выполняется ежеквартально, что дает возможность учитывать изменения инфляции и устанавливать справедливую цену, использовать качественные материалы и привлекать квалифицированных специалистов. В 2025 году в сборник было внесено 216 новых нормативов, кроме того, актуализировали свыше 900 нормативов.

